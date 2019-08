Cabo Verde abre inquérito a morte de criança que devia ser transferida para Portugal

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje a abertura de um inquérito à morte de uma criança na ilha de São Vicente, após dois meses à espera de ser transferida para Portugal para tratamento médico.

Em conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde cabo-verdiano, Artur Correia, informou que o ministério “envidou todos os esforços” para apressar o transporte da criança, de 4 anos, no âmbito do sistema de evacuação em vigor, mas não obteve resposta de Portugal sobre a disponibilidade de vagas nos hospitais do país.

O caso está a gerar uma onda de indignação e lamento em Cabo Verde, com destaque para as redes sociais, onde as autoridades sanitárias do país são muito criticadas pela demora na transferência da criança para ser tratada em Portugal.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, o avô da criança, Adilson da Graça, disse que Cabo Verde deve procurar ajuda em outros países, como Espanha, Itália ou França.

“Portugal nos tem ajudado muito sim, mas devemos procurar outros países também. Ela já morreu, e as outras pessoas que estão à espera, e o Ministério de Saúde não faz nada?”, questionou, esperando que casos idênticos não tenham o mesmo desfecho fatídico.