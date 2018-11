Bundesbank diz que economia alemã abrandou temporariamente

O Bundesbank afirmou hoje que a economia alemã abrandou no verão, mas por um efeito extraordinário devido à queda da produção no setor automóvel.

No boletim mensal de novembro, publicado hoje, o banco central alemão lembrou que a economia registou um recuo de 0,2 por cento no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores.

Esta queda deve-se sobretudo à descida da produção e das exportações no setor automóvel por “significativos problemas na implementação de novas normas sobre emissões” na Europa.

O consumo privado, um importante impulso conjuntural, também baixou temporariamente.

O Bundesbank considera que os motivos desta descida do consumo privado foram o tempo seco e mais quente do que o habitual nos meses de verão, juntamente com uma oferta de automóveis mais reduzida na produção nacional e a discussão sobre a proibição de alguns veículos com elevadas emissões poluentes.

O Bundesbank prevê que no final do ano “a economia alemã volte a expandir-se com solidez”.

Os construtores automóveis alemães tiveram problemas na implementação de uma nova norma de homologação de emissões e consumo, que entrou em vigor em 01 de setembro na Europa para os veículos com matrículas mais recentes.

Os testes são mais rigorosos e feitos na estrada, em condições reais de uso, ao contrário que acontecia no anterior ciclo.

O setor da construção continuou a expandir-se, mas de forma mais lenta do que na primavera, enquanto o setor dos serviços manteve o seu crescimento.