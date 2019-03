Bryan Adams atua em dezembro em Portugal

O músico canadiano Bryan Adams estará em Portugal em dezembro para dois concertos em Lisboa e em Braga, por causa do álbum “Shine a light”, editado este mês.

De acordo com a promotora, o músico atuará a 06 de dezembro na Altice Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Altice Fórum Braga, sendo os bilhetes colocados à venda no próximo sábado.

Editado a 01 de março, “Shine a light” é o 14.º álbum de carreira de Bryan Adams e conta com a participação de alguns convidados, entre os quais Jennifer Lopez, no tema “That’s how strong our love is”, e Ed Sheeran, que coescreveu a música que dá nome ao disco.

Bryan Adams, que já está em digressão com o novo registo, esteve pela última vez em palcos portugueses em 2016. Dois anos antes, inaugurou uma exposição de fotografia em Cascais, com uma centena de retratos a personalidades do entretenimento, da cultura e da moda.

Músico, produtor, filantropo e ativista, Bryan Adams é um dos artistas canadianos mais conhecidos e premiados internacionalmente. Em novembro fará 60 anos.

No ano passado, compôs, juntamente com Jim Vallance, para o musical “Pretty Woman”, estreado na Broadway, em Nova Iorque.