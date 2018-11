Insólito Bruxo de Fafe patrocina equipa de futsal de crianças Por

Fernando Nogueira decidiu ajudar, com um patrocínio, uma equipa de jovens praticantes de futsal minhotos. O patrocínio tem gerado controvérsia.

Se um dos objetivos do desporto é a busca da competição saudável, este também serve para passar as mais variadas mensagens publicitárias.

Muitas são as marcas e empresas que patrocinam os mais diversos escalões e modalidades desportivas.

No Minho, Fernando Nogueira, que o país conhece simplesmente por ‘Bruxo de Fafe’, decidiu apostar na divulgação da sua marca através do apoio a uma equipa de jovens praticantes de futsal.

A entrada de Fernando Nogueira através do patrocínio da equipa de pequenos praticantes da AD Oleiros não ‘caiu’ bem em todos os adeptos que já se manifestaram nas redes sociais do clube.

A direção já fez saber que “respeita” as opiniões dos adeptos mas lembra…

“Estamos abertos a todas as ajudas. Se o homem quer ajudar, nós aceitamos”, salienta a direção, referindo que com o dinheiro de Fernando Nogueira foi possível “pagar os equipamentos” para os miúdos jogarem futsal.

Veja as imagens da equipa com as camisolas e o respetivo patrocínio.