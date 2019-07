Bruxelas revê em ligeira baixa crescimento da zona euro em 2020

A Comissão Europeia reviu hoje em ligeira baixa a previsão de crescimento da economia da zona euro para o próximo ano, antecipando que acelere muito moderadamente, de 1,2 por cento do PIB este ano para 1,4 por cento em 2020.

De acordo com o executivo comunitário, as suas previsões económicas de verão, hoje divulgadas, estão “ensombradas por fatores externos”, designadamente “as tensões comerciais a nível mundial e incertezas de vulto em matéria de políticas”, o que levou Bruxelas a retirar uma décima à sua anterior previsão de crescimento da zona euro para 2020 (nas previsões da primavera, divulgadas em maio, antecipava uma progressão de 1,5 por cento), mantendo a do ano corrente em 1,2 por cento.

Ao longo do último ciclo de previsões, Bruxelas tem procedido a sucessivas revisões em baixa do ritmo de crescimento da economia do espaço da moeda única, que abranda assim de forma vincada, no horizonte temporal de curto prazo (2019 e 2020), face aos valores de crescimento do PIB registados nos últimos quatro anos (2,1 por cento em 2015, 1,9 por cento em 2016, 2,4 por cento em 2017 e 1,9 por cento no ano passado).

Para o conjunto da União Europeia a 28, a Comissão manteve inalteradas as suas previsões, que apontam para um crescimento de 1,4 por cento em 2019 e de 1,6 por cento em 2020.