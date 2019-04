Motociclismo Bruno Santos e Luís Engeitado os mais fortes na Ferraria Por

Bruno Santos, nas motos, e Luís Engeitado, nos quad, foram os vencedores do Raid da Ferraria, quarta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que no passado fim de semana se disputou nos concelhos de Abrantes e Gavião.

Aos comandos de uma Husqvarna Bruno Santos estreou-se a vencer, fazendo com que quatro pilotos diferentes se tenham imposto em outras tantas provas este ano.

Depois de uma semana marcada pela chuva, foi o calor e o pó que estiveram na ordem do dia, num evento que foi dominado em grande parte do Sebastian Buhler, que se apresentou nas pistas do Ribatejo e do Alto Alentejo numa Husqvarna.

Contudo uma penalização por reabastecimento com o motor ligado acabou por dar a vitória ao Campeão de Rally Raid, que agora se mostra também muito rápido nas bajas.

A segunda posição acabou por ir para Salvador Vargas, que aos comandos de uma KTM venceu as classes TT3 e Júnior. Mas, mais importante do que isso, assumiu o comando do campeonato isolado, que antes deste evento dividia com Daniel Jordão.

O pódio da competição das motos no Raid da Ferraria foi completado por João Lourenço, que numa Beta secundou Sebastian Buhler em termos de andamento mas que, tal como o seu adversário, viu uma penalização que lhe poderia assegurar uma segunda vitória consecutiva.

Bernardo Megre mostra-se cada vez mais competitivo aos comandos de uma Husqvarna, e desta vez conseguiu ser quarto, à frente de Daniel Jordão, para além de vencer a classe TT1. E foi por isso um dos destaques deste evento, a par com Nelson Rodrigues, que numa KTM se impôs na classe de Promoção, sendo também sétimo classificado em termos absolutos. Já Armindo Neves, na SWM, somou o quarto êxito consecutivo entre os Veteranos.

Na competição de quads assistiu-se a um domínio surpreendente do espanhol Teo Viñaras, que possuía uma vantagem superior a cinco minutos quando abandonou. Beto Borrego foi o seu adversário até desistir, no começo do segundo dia.

A desistência de Viñaras deixou Luís Engeitado no comando da prova, com o piloto do Yamaha a impor-se por 1m24s a Luís Pimenta, que de Góis trouxe a sua Suzuki para concluir o raid na segunda posição final. O pódio foi completado por Jairo Alves, num Honda.