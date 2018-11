Nacional “Bruno poderá matar-se a qualquer momento”, avisa Bruxo de Fafe Por

Fernando Nogueira, que o país conhece simplesmente por Bruxo de Fafe, volta a público para alertar que, apesar de ter sido colocado em liberdade, ainda que com medidas de coação, Bruno de Carvalho “poderá matar-se a qualquer momento”.

Em declarações à revista TV Guia, o conhecido especialista em ciências do oculto assegura que o ex-presidente do Sporting foi alvo de uma “magia negra poderosa” e que “continua com tendências suicidas”.

Fernando Nogueira salientou ainda que Bruno de Carvalho “está a sofrer e precisa de ajuda espiritual”.

À TV Guia, salienta ainda que “dois familiares próximos dele [Bruno de Carvalho], que também são adeptos do Sporting, pediram-me ajuda para o curar, através de uma fotografia, mas não puderam continuar a suportar os honorários e tiveram de parar”.

Anteriormente, Fernando Nogueira já tinha alertado para o facto de Bruno de Carvalho colocar termo à vida e insiste nessa ideia.

“Poderá matar-se a qualquer momento, se não for tratado. O tipo de magia negra que pessoas ligadas ao mundo do futebol lhe fizeram é muito poderoso e está a deixá-lo sem energias e à beira do fim”.

À família de Bruno de Carvalho, Fernando Nogueira deixa ainda uma recomendação.

“Podem-me ligar, que vou a Lisboa e, com ou sem a colaboração dele, consigo inverter a bruxaria e a magia negra que lhe aplicaram.”

Fernando Nogueira, recorde-se, já chegou a dizer que Bruno de Carvalho estava a ser vítima de “bruxaria, feitiçaria e magia negra”.