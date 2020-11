Nas Notícias Bruno Nogueira retoma hoje o ‘Como é que o bicho mexe’ (com vídeo) Por

Com Portugal novamente em estado de emergência, Bruno Nogueira retoma hoje, a partir das 23h00, o programa no Instagram a que chamou ‘Como é que o bicho mexe’.

A iniciativa surgiu no confinamento, em março. Fechado em casa, o humorista entrava em direto no Instagram, sempre a partir das 23h00, e falava com alguns amigos.

O fenómeno começou a crescer e Bruno Nogueira aproveitou para combater a crise que então se instalava, recolhendo donativos para várias associações, como o Coração Amarelo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e o CASA – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo.

Com Portugal fechado em casa, o público do ‘Como é que o bicho mexe’ foi crescendo, tornando-se num fenómeno viral.

Pelo Instagram do humorista passaram personalidades como Cristiano Ronaldo e Salvador Sobral, entre muitas outras.

Em maio, com o desconfinamento, o programa acabou com um ‘especial de Natal’, com Bruno Nogueira e o amigo Nuno Markl a percorrerem ruas de Lisboa depois de terem desafiado os seguidores a colocarem iluminação natalícia nas janelas.

Esse último ‘live’ reuniu perto de 120 mil espetadores.

O fenómeno foi tão viral que quando Bruno Nogueira regressou aos palcos, com o espetáculo ‘Deixem o Pimba em Paz’, no Campo Pequeno, os 2000 bilhetes disponíveis esgotaram em apenas 11 minutos.

