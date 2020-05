Nas Notícias Bruno Nogueira fecha hoje diretos com especial de… Natal Por

Bruno Nogueira termina hoje o ‘Como é que o bicho mexe’, um programa de diretos no Instagram que tem mobilizado uma média de 60 mil espetadores.

Os ‘lives’ surgiram com o estado de emergência, como uma forma do humorista “manter a sanidade mental”, e não tardaram a ser um fenómeno viral.

Todas as noites, a partir das 23h00, Bruno Nogueira entrava em direto a beber um copo de vinho, contando como passou o dia e ligando a alguns amigos.

Numa das edições mais mediáticas, a 25 de abril, o humorista mostrou em direto o artista Vhils a esculpir, com um berbequim, o rosto de Zeca Afonso numa parede.

Foi também mediática uma ‘novela’ com João Manzarra, que incluiu um pretenso advogado e até o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, a entrar no direto para insinuar um suposto despedimento do apresentador.

Outra presença surpreendente foi a da atriz Eunice Muñoz, de 91 anos, na sequência de uma alegada peça de teatro em que teria entrado e que era composta por palavrões e insinuações sexuais, numa brincadeira que a atriz encarou de forma bem disposta.

Os diretos, batizados ‘Como é que o bicho mexe’, terminam hoje, com uma emissão especial… de Natal.

Ao longo da semana, Bruno Nogueira foi desafiando os fãs a colocarem as luzes de Natal às janelas. O direto desta noite será feito a partir do carro, com o humorista a circular por Lisboa para mostrar as janelas iluminadas.

Veja uma parte do direto de ontem, que teve entre os convidados o futebolista Bernardo Silva.