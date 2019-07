Motores Bruno Magalhães vai “dar o máximo” na Madeira Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães estão de regresso ao rali Vinho da Madeira, sendo que a disposição para lutar pelo triunfo é assumida-

O piloto de Oeiras, agora integrado no Team Hyundai Portugal, é recordista de vitória na prova do Club Sports Madeira – a par com os italianos Andrea Aghini e Giandomenico Basso e com o seu compatriota Américo Nunes – o que faz com que parta para o fim de semana bastante confiante.

Bruno Magalhães quer aproveitar a sua habitual competitividade na ‘Pérola do Atlântico’ para se aproximar do topo do Campeonato de Portugal de Ralis, onde ocupa a terceira posição.

“Após a última prova, estivemos focados em melhorar a nossa competitividade e o teste que fizemos recentemente deixou-nos satisfeitos. Ainda faltam quatro provas para disputar e não vamos baixar os braços”, começa por dizer o piloto da Hyundai.

Bruno destaca: “O Rali Vinho da Madeira é sempre uma prova muito especial para mim. Foi o meu primeiro rali no Nacional, há precisamente 20 anos, o público é entusiasta e recordo cada uma das minhas quatro vitórias na ilha”.

