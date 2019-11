Motores Bruno Magalhães na frente no primeiro dia de Rali do Algarve Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães concluíram o primeiro dia do Rali Casinos do Algarve na liderança.

A dupla do Team Hyundai Portugal chegou ao comando da prova, a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2019, na quarta especial, depois de no começo do rali ter sido José Pedro Fontes a comandar a classificação geral.

Bruno Magalhães parte para o segundo dia do evento que decide o título com quase oito segundos de vantagem sobre José Pedro Fontes, sendo que Ricardo Teodósio, o líder do campeonato e principal candidato ao triunfo no campeonato, concluiu a tirada no terceiro posto.

O piloto algarvio apostou na consistência e segue para a etapa de sábado a pouco mais de uma dezena de segundos do líder, sendo que o cetro nacional só é um dado adquirido se terminar numa das duas primeiras posições.

Alexandre Camacho veio da Madeira, onde foi campeão regional, experimentar as especiais algarvia, e mostrou já um andamento muito interessante, conseguindo terminar este primeiro dia de rali no quarto posto e a menos de três segundos do líder do Campeonato de Portugal de Ralis.

O top cinco da prova algarvia neste primeiro dia foi completado por Armindo Araújo, ainda que o atual campeão nacional tenha perdido mais de meio minuto para os líderes e seus companheiros de equipa no Team Hyundai Portugal.

Após um mau começo de prova, Pedro Paixão deu nas vistas na fase final do primeiro dia, conseguindo inclusivamente o mais rápido na quinta especial, muito embora se encontre fora do top dez.

Já nas duas rodas motrizes João Marcelino leva para já a melhor sobre Rafael Cardeira, sendo que mais de um minuto e 24 segundos separa os dois pilotos dos Renault Clio R3.