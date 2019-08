Motores Bruno Magalhães foi o primeiro líder mas é Alexandre Camacho que comanda o Rali da Madeira Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães foram os mais rápidos da super especial do Funchal, sendo os primeiros líderes do 60º Rali Vinho da Madeira, mas na manhã de hoje Alexandre Camacho e Pedro Calado assumiram a liderança.

A dupla madeirense do Skoda Fabia R5 impôs-se nas primeiras passagens pelos troços de Campo de Golfe (11,3 km) e Palheiro-Ferreiro (19 km), conseguindo 6,8s de vantagem sobre o italiano Giandomenico Basso, um piloto que também já venceu no passado a prova madeirense.

Bruno Magalhães perdeu algum tempo mas é o melhor piloto envolvido no Campeonato de Portugal de Ralis, terminando a manhã a 7,9s do líder da prova, sendo o também o melhor representante do Team Hyundai Portugal, antecedendo o segundo melhor madeirense, Miguel Nunes, também em Hyundai i20 R5, e o espanhol ‘Pepe’ Lopez, no melhor dos Citroën C3 R5 participantes na prova.

Já José Pedro Fontes terminou esta secção no sexto posto, a 18,6s de Alexandre Camacho, no segundo C3 R5, enquanto líder do campeonato, Ricardo Teodósio conclui a manhã no oitavo posto, a mais de 22 segundos do comandante da prova, tendo o campeão nacional Armindo Araújo logo atrás, a um segundo.

Seguem-se mais uma passagem pelos troços realizados anteriormente.