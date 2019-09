Motores Bruno Magalhães é o primeiro líder do Rali Terras D’Aboboreira Por

Bruno Magalhães é o primeiro líder do Rali Terras D’Aboboreira, depois de ser o mais rápido em duas das três especiais que hoje marcaram o início competitivo desta sétima prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

Na especial ‘Rio Tâmega’, o piloto do Team Hyundai Portugal conseguiu ganhar uma escassa 1,6s sobre José Pedro Fontes, que na segunda passagem pelo percurso de 10 quilómetros bateu Magalhães por 2,7s, pouco menos do que o seu rival de Oeiras lhe tinha ganho na passagem anterior.

Bruno seria depois também o mais veloz na super especial de Baião, que com somente quilómetro e meio não provocou grandes alterações no topo da classificação, com uma diferença inferior a 20 segundos a separarem os seis primeiros.

Armindo Araújo não conseguiu ser tão eficaz quanto o seu companheiro de equipa, perdendo sete segundos e meio para ele, sendo o terceiro mais veloz na primeira passagem, mas ligeiramente mais lento do que Ricardo Teodósio, o líder do campeonato, que na prova do Clube Automóvel de Amarante não pode marcar pontos.

O algarvio concluiu este primeiro dia apenas no sétimo posto, já a mais de 21 segundos do líder, e atrás de Miguel Barbosa, no melhor dos Skoda Fabia R5 em prova, e de Pedro Meireles, que no Volkswagen Polo GTi R5 fecha o lote dos cinco primeiros, já a mais de 10 segundos e meio de Bruno Magalhães.

Luís Miguel Rego veio dos açores para medir forças no Continente, e o campeão açoriano concluiu este primeiro dia no nono posto, ainda perdendo mais de 38 segundos para o comandante da prova, que para já é liderado pelo espanhol Daniel Lorenzo ao nível das duas rodas motrizes e da Peugeot Rally Cup Ibérica. Mas Hugo Lopes terminou a tirada a somente 3,2 segundos.

A prova também é pontuável para o Campeonato Norte de Ralis, e nesse particular assistiu a um aguardado duelo de Mitsubishi Lancer, entre Filipe Madureira e André Cabeças, que para já é favorável ao piloto de Gondomar, mas apenas por 1,4 segundos. Augusto Costa, em Peugeot 208 R2, é terceiro e líder entre as duas rodas motrizes.

O rali prossegue este sábado, com duplas passagens pelas especiais Marco Rios de Emoção, Baião Vida Natural e Carvalho de Rei.

Classificação após a 3ª PE

1º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Hyundai) 13m12,9s

2º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën) + 1,6s

3º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 8,7s

4º Miguel Barbosa/Jorge Carvalho (Skoda) + 10,6s

5º Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen) + 15,4s

6º João Barros/António Costa (Skoda) + 18,1s

7º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) + 21,5s

8º Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai) + 31,1s

9º Luís Rego/Jorge Henriques (Ford) + 38,9s

10º Pedro Almeida/Nuno Almeida (Skoda) + 40,8s