Motores Bruno Magalhães contente com a vitória e com a competitividade na Madeira Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães conseguiram do 60º Rali Vinho da Madeira uma importante vitória para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), e um êxito que os moraliza bastante para o resto da temporada.

Já se sabia que, por tradição, o piloto de Oeiras se costuma dar bem com os ‘ares’ da ‘Pérola do Atlântico’, onde é recordista de vitórias absolutas, com quatro triunfos. Desta vez Bruno confirmou isso mesmo, ainda que tenha sido a primeira vez que abordou a prova do Clube Sports Madeira aos comandos do Hyundai i20 R5.

A temporada não tem sido fácil para Magalhães, que desde o começo desta prova insular foi o melhor piloto português vindo do continente, apenas não conseguindo andar sempre ao ritmo do vencedor, que é um especialista neste rali e um piloto da ‘casa’, e do segundo classificado, que é provavelmente a grande revelação da modalidade em Espanha.

Mesmo assim o piloto do Team Hyundai Portugal foi consistente a sua liderança ao nível do Campeonato de Portugal de Ralis nunca mereceu contestação ao longo do fim de semana, bem como a sua subida ao pódio final absoluto.

“Naturalmente, ficámos muito contentes com esta vitória para o CPR e com o pódio numa prova tão exigente e disputadacomo o Rali Vinho da Madeira”, referiu Bruno Magalhães logo após o final da prova.

O piloto de Oeiras destaca também: “Além do excelente resultado, fiquei particularmente satisfeito com a nossa competitividade ao longo de todo o rali. O nosso Hyundai i20 R5 esteve em perfeitas condições e quero dedicar esta vitória à Hyundai Portugal e a toda a equipa da Sports&You, pelo excelente trabalho que fizemos na preparação desta prova”.

“Fomos os mais rápidos do CPR em 13 especiais e, naturalmente, este é um resultado muito importante na nossa luta pelo título”, acrescenta Bruno Magalhães.