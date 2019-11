Bruno Lage só pensa no Rio Ave e garante melhor ’11’ com os vilacondenses

O treinador do Benfica afirmou hoje que o jogo com o Lyon, na terça-feira, para a Liga dos Campeões de futebol, não vai influenciar as opções diante do Rio Ave e relativizou o reencontro com Carlos Carvalhal.

“O 11 será em função da estratégia e momento de cada um. Poderá haver mudanças ou não. Ainda há muitas situações a avaliar. É um jogo de cada vez. O melhor 11 entrará em campo para vencer.”, afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa, recusando-se a pensar já na visita a França.

O técnico do Benfica falava na antevisão da partida de sábado, com os vila-condenses, que abre a 10.ª jornada da I Liga portuguesa e na qual vai reencontrar Carlos Carvalhal. Bruno Lage trabalhou com o treinador do Rio Ave no Al Ahli, Sheffield Wednesday e Swansea.

“O jogo não é entre treinadores, mas sim entre duas equipas, Benfica e Rio Ave. Temos um passado em comum. Quando estava a começar, estagiei com ele no Belenenses e no Vitória de Setúbal. Já são muitos anos e somos amigos”, confessou.

Ainda assim, Bruno Lage descartou quaisquer vantagens para ambos os lados, devido ao conhecimento que existe, e deixou elogios ao adversário.

“É uma equipa com boas dinâmicas coletivas e que tem dois pontas de lança de qualidade [Bruno Moreira e Taremi]. Tem enorme competência, como se viu nos jogos com o Sporting, fora de casa, e com o FC Porto, em casa. Estamos preparados para as dificuldades e queremos voltar a fazer uma boa exibição diante dos nossos adeptos”, observou.

Bruno Lage foi ainda questionado sobre as mudanças de sistema nos adversários que defrontam o Benfica, sobretudo pelo maior reforço da zona central, mais concretamente com a aposta no 5x4x1 ou 5x3x2, que poderá também ser adotado pelo Rio Ave, na Luz.

“No ano passado, poucas equipas jogavam com esse sistema. Sporting, Belenenses e o Desportivo das Aves Aves. Cada sistema oferece espaços e temos de saber jogar com isso. O Rio Ave vai fazer um jogo muito semelhante ao que fez com Sporting, ou seja, uma equipa personalizada e a jogar no campo todo”, referiu.

O Benfica, líder, com 24 pontos, recebe o Rio Ave, sétimo, com 12, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.