Bruno Lage repete frente ao Belenenses convocados para jogo com Paços de Ferreira

O treinador do Benfica chamou hoje para o jogo com o Belenenses, da segunda jornada da I Liga de futebol, os mesmos 19 jogadores convocados para a estreia na semana passada no campeonato frente ao Paços de Ferreira.

Frente à única equipa que não venceu para o campeonato – empate na Luz 2-2 na época passada -, Bruno Lage não procedeu a qualquer alteração nos convocados chamados para o jogo de estreia na edição 2019/2020, o qual os ‘encarnados’ golearam a equipa pacense por 5-0 na Luz.

Além de Gabriel, que recupera de uma entorse no joelho direito, com lesão no ligamento lateral externo, constam no boletim clínico dos ‘encarnados’ Ebuehi, Gedson, Conti e David Tavares.

Belenenses, que se estreou na Liga com empate (0-0) em casa do Portimonense, e Benfica, vencedor do Paços de Ferreira, defrontam-se hoje, a partir das 19:00, no Estádio Nacional, em Lisboa, em jogo da segunda jornadada I Liga.

Lista dos 19 convocados:

– Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

– Defesas: Nuno Tavares, Ferro, Grimaldo, Jardel, Rúben Dias e João Ferreira.

– Médios: Taarabt, Florentino, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Caio Lucas e Rafa.

– Avançados: Jota, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Seferovic.