Bruno Lage quer Benfica “determinado” para regressar às vitórias

“Queremos um Benfica determinado. Temos de jogar com vontade, determinação, organizados e com uma atitude tremenda para vencer o jogo”, disse o treinador ‘encarnado’, que assumiu também a importância de ter tido uma semana inteira de trabalho sem competir.

Para o treinador “foi uma semana muito produtiva, porque o treino é que faz evoluir”, porque, “à medida que se vai jogando, vão-se perdendo coisas que é preciso treinar”.

Bruno Lage diz que “essa é a parte mais difícil de jogar de três em três dias, pois há coisas que acontecem no jogo que têm de ser melhoradas e treinadas”.

“Não olho para os nossos adversários. Olho para o que é nosso, temos de estar focados em nós, entrar determinados, com qualidade e dar bons espetáculos. Olhar para nós e vamos em frente”, sentenciou.

Sobre o Boavista, que apresentou Lito Vidigal como novo treinador depois da saída de Jorge Simão, o treinador do Benfica lembrou que se trata de “uma equipa muito competente, forte e organizada”.

Já sobre a primeira derrota, frente ao FC Porto, para a Taça da Liga, Bruno Lage, que vai para o sexto jogo à frente das ‘águias’, afirmou que “o trabalho nunca é feito em função do resultado, mas em função do que se fez no jogo”.

“Queremos ganhar sempre, queremos disputar todos os jogos, mas temos de olhar para cada jogo, crescer e evoluir”, referiu.

O Benfica recebe o Boavista, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio da Luz, a partir das 19:00 de terça-feira.