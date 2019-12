Bruno Lage poupa titulares na deslocação do Benfica a Setúbal

O treinador do Benfica, Bruno Lage, promoveu uma revolução nas escolhas para o jogo de hoje com o Vitória de Setúbal, da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga de futebol, poupando os habituais titulares.

Entre as alterações nas escolhas do técnico relativamente ao jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, da Taça de Portugal, os destaques são o regresso do avançado espanhol Raul de Tomás, que tinha ficado de fora por opção técnica, e a ausência dos defesas Ferro, Rúben Dias e Grimaldo e dos médios Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi, todos eles titulares frente aos ‘bracarenses’.

A ‘revolução’ nos convocados também inclui a baliza, com Svilar a substituir Vlachodimos, o meio do terreno, com Samaris a ficar de fora, e a frente de ataque, com Gonçalo Ramos a juntar-se a Seferovic, Carlos Vinícius, Jota e a Raúl de Tomás.

Para a deslocação a Setúbal, Bruno Lage chamou jovens da equipa B: João Ferreira e Pedro Álvaro, que se juntam a Morato nas novidades na defesa, e David Tavares e Tiago Dantas, novas opções no meio campo, juntamente com Gedson e Florentino.

No boletim clínico das ‘águias’ continuam a constar Rafa Silva e André Almeida.

O Benfica visita hoje o Vitória de Setúbal, às 20:00, em jogo da terceira e última jornada do Grupo B da Taça da Liga, arbitrado por Manuel Oliveira (AF Porto).

Lista de 19 convocados

– Guarda-redes: Ivan Zlobin e Mile Svilar.

– Defesas: Jardel, Nuno Tavares, Tomás Tavares, João Ferreira, Morato e Pedro Álvaro.

– Médios: Chiquinho, Caio Lucas, Gedson Fernandes, Florentino, David Tavares e Tiago Dantas.

– Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius, Raúl de Tomás, Jota e Gonçalo Ramos.