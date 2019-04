Bruno Lage lembra que deslize do FC Porto também já aconteceu com o Benfica

O treinador Bruno Lage recordou hoje o Benfica também já teve deslizes na I Liga de futebol quando liderava isolado, mas reconhece que agora a “oportunidade” de passar para a frente pertence aos ‘encarnados’.

Sem esquecer de frisar que o FC Porto é líder do campeonato de forma provisória, face ao empate (2-2) na sexta-feira, no terreno do Rio Ave, o técnico das ‘águias’ sublinhou ainda que “dá muito trabalho e é muito difícil ganhar jogos”, referindo-se ao desafio frente ao Sporting de Braga, no domingo, para a 31.ª jornada.

“Ambos os treinadores [de Benfica e FC Porto] têm dito há cerca de dois meses [que não pode haver deslizes]. Já nos aconteceu, quando vencíamos por 2-0 o Belenenses, é futebol. Na altura tínhamos vantagem de dois pontos e deixámos fugir. Amanhã [domingo] é a nossa oportunidade”, lembrou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

A comunicação social insistiu em tentar saber se o resultado dos ‘dragões’ influenciou os jogadores ou teve algum impacto na sessão de treino da manhã de hoje, uma vez que em caso de triunfo o Benfica passa a liderar a competição de forma isolada, com dois pontos de vantagem sob o ‘rival’. Porém, Bruno Lage esclareceu que “nem foi falado”.

“Nem falámos nisso. Senti a mesma alegria e determinação. Um facto é que o FC Porto é líder e temos que fazer o nosso trabalho. [O FC Porto] Tem um ponto de vantagem”, reforçou.

Quanto ao adversário de domingo, o treinador do Benfica deixou vários elogios aos bracarenses, que chegaram a lutar pelo título.

“É uma equipa que andou muito tempo a lutar pelo título, apresenta um futebol dinâmico, com coletivo muito forte e com uma orientação fantástica do Abel. É uma equipa que joga em equipa”, analisou.

Bruno Lage vincou que o Benfica precisa de “estar ao melhor nível e de colocar em prática o seu jogo”, para “criar oportunidades e marcar golos”.

Benfica, segundo com menos um ponto do que o campeão FC Porto, que tem mais um jogo disputado, e Sporting de Braga, quarto com 64 pontos, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.