Bruno Lage descarta vantagem psicológica do Benfica para o dérbi da Taça

O treinador Bruno Lage rejeitou hoje que o Benfica esteja em vantagem para a receção ao Sporting, nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, devido à vitória por 4-2 alcançada domingo no estádio ‘leonino’, para a I Liga.

“Vai ser um jogo diferente. O último, para o campeonato, encarámos como uma final, porque não podíamos perder mais pontos. Este é importante, mas não é decisivo, pois a decisão vai ser mais à frente, o que torna o jogo diferente”, disse Bruno Lage, que afirmou ainda que o jogo do último fim de semana foi “muito difícil”.

Em análise ao encontro de quarta-feira, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Bruno Lage observou que o Sporting quererá redimir-se da exibição negativa de Alvalade, o que pode dificultar a tarefa dos ‘encarnados’.

“Jogar novamente ao fim de três dias é uma oportunidade para as duas equipas: o Sporting vai querer dar uma imagem diferente e para nós é mais uma oportunidade de dar continuidade ao nosso trabalho e continuar a evoluir”, afirmou o treinador do Benfica, que fez ainda um balanço do primeiro mês à frente das ‘águias’.

Bruno Lage destacou a melhoria denotada pela equipa benfiquista na transição defensiva: “Queremos ter bola e construir a partir de trás. Para isso, temos de ter mais posse de bola e não podemos ter uma transição defensiva fraca. Se queremos ter bola, temos de recuperá-la rapidamente e, se possível, no meio campo do adversário, onde estamos mais longe da nossa baliza”, explicou.

Depois de confirmar que o avançado Jonas e o médio Fejsa voltam a ficar de fora do dérbi lisboeta, devido a lesão, Bruno Lage comentou ainda o destaque que tem sido dado ao papel de João Félix na equipa ‘encarnada’, lembrando que o trabalho da equipa é o segredo do sucesso individual.

“Nada se faz sozinho, tudo se faz em equipa. O João Félix tem o valor que tem se trabalhar em equipa, assim como eu tenho o valor que tenho porque trabalho com a minha equipa”, assinalou.

Na quarta-feira, Benfica e Sporting defrontam-se no Estádio da Luz, pelas 20:45, em encontro referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O segundo jogo está agendado para 02 de abril, no Estádio José Alvalade.