Bruno Fernandes nos convocados do Sporting para a Supertaça

O médio internacional português Bruno Fernandes está hoje entre os convocados do Sporting para o encontro da Supertaça de futebol, frente ao Benfica, no domingo, ao contrário do cabo-verdiano Jovane Cabral, que se ressentiu de uma lesão.

A continuidade de Bruno Fernandes no clube ‘leonino’ não está garantida para a temporada 2019/20, mas o técnico ‘leonino’ Marcel Keizer incluiu o médio nas escolhas para o jogo no Estádio Algarve, em Faro.

Já o extremo cabo-verdiano Jovane Cabral, que esta semana começou a treinar sem limitações com o grupo, acabou por se ressentir de uma lesão tendinosa na coxa esquerda, juntando-se ao reforço francês Valentin Rosier e ao macedónio Stefan Ristovski, ainda a cumprirem trabalho condicionado no relvado.

De fora, por opção, ficaram os defesas Bruno Gaspar, Eduardo Quaresma e Nuno Mendes, os médios Miguel Luís e Daniel Bragança, e o avançado Gonzalo Plata.

No sábado, os ‘leões’ têm agendada uma sessão de treino no palco do encontro, pelas 10:30, seguida da conferência de imprensa do treinador Marcel Keizer e de um jogador a designar.

O Sporting, terceiros classificados na I Liga de 2018/19, discutem o troféu como vencedores da Taça de Portugal na última época, e o Benfica na qualidade de campeão nacional.

Lista dos 19 convocados:

– Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa.

– Defesas: Sebatian Coates, Tiago Ilori, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia.

– Médios: Bruno Fernandes, Eduardo Henrique, Acuña, Wendel e Idrissa Doumbia.

– Avançados: Vietto, Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype.