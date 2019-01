Bruno Fernandes eleito jogador do mês da I Liga em dezembro

O médio português do Sporting Bruno Fernandes foi hoje eleito o jogador do mês da I Liga portuguesa de futebol, referente a dezembro de 2018, com Sérgio Conceição (FC Porto) escolhido como melhor treinador.

Segundo a lista de premiados, hoje divulgada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Fernandes reuniu 15,74 por cento das escolhas dos treinadores da principal liga de futebol, à frente do maliano Marega, do FC Porto, com 10,19 por cento, e do colega de equipa no Sporting, o holandês Bas Dost (7,41 por cento).

O brasileiro Éder Militão, do FC Porto, é eleito pela terceira vez melhor defesa, enquanto Bruno Fernandes repete a escolha também para médio, com Bas Dost (melhor avançado) e Sérgio Conceição (treinador) a voltarem a arrecadar a maioria das escolhas nas respetivas categorias.

O brasileiro Muriel, do Belenenses, foi distinguido como melhor guarda-redes do mês de dezembro, enquanto o golo do sportinguista Jovane Cabral ao Rio Ave, na 11.ª jornada (vitória por 3-1).

Na II Liga, a escolha para melhor jogador recaiu sobre o brasileiro Luiz Phellype, que, entretanto, se transferiu do Paços de Ferreira para os ‘leões’, à frente de Jota (Benfica B) e Pires (Penafiel).