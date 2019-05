Bruno Fernandes eleito futebolista da I Liga pelos associados do CNID

Além de Bruno Fernandes, os associados do CNID elegeram ainda o avançado do Benfica João Félix como o futebolista revelação, enquanto o avançado Fabrício, do Famalicão, equipa recém-promovida à I Liga, foi eleito futebolista da II Liga.

Nos restantes prémios, atribuídos pela direção do CNID, o treinador Bruno Lage, que conduziu o Benfica à conquista do título nacional de futebol, foi nomeado treinador da I Liga, Vítor Oliveira, que conduziu o Paços de Ferreira ao título na II Liga e consequente subida, foi nomeado treinador do ano, e Nuno Resende, que orientou a equipa italiana de hóquei em patins do Lodi, designado treinador no estrangeiro.

A entrega dos prémios será efetuada durante a gala do CNID, a realizar na próxima segunda-feira, 27 de maio, no Museu de Portimão.

Lista de premiados:

José Redondo (Rugby Clube da Lousã) – Dirigente.

Federação Portuguesa de Rugby – Federação.

Confederação do Desporto de Portugal – Prestígio / Prémio Fernando Soromenho.

Ricardo Rio (CM de Braga) – Excelência.

Câmara Municipal de Portimão – Reconhecimento.

Carina Paim (Sporting) – Atleta / Desporto adaptado.

Marta Jordão do Paço (Surf Clube de Viana) – Atleta / Desporto adaptado.

FC Porto (sub-19) – Equipa do ano (futebol).

Sporting – Equipa do ano (futsal).

Sporting – Equipa do ano (futsal).

Nuno Resende (Lodi, Itália) – Treinador no estrangeiro (hóquei em patins).

Bruno Lage (Benfica) – Treinador I Liga.

Vítor Oliveira (Paços de Ferreira) – Treinador.

Tiago Apolónia (Saarbrucken, Alemanha) – Atleta do ano / Ténis de mesa.

João Monteiro (Sporting) – Atleta do ano / Ténis de mesa.

Nuno Dias (Clube Nacional de Ginástica) – Atleta do ano / Karaté.

Maria Rei (ACR Saavedra Guedes) – Atleta do ano / Canoagem.

Filipa Broeiro (Ericeira Surf Clube) – Atleta do ano / Surf.

Miguel Oliveira (Red Bull) – Atleta do ano / Motociclismo.

Bernardo Silva (Manchester City, Inglaterra) – Futebolista no estrangeiro.

Iker Casillas (FC Porto) – Prestígio.

João Félix (Benfica) – Futebolista revelação.

Fabrício (Famalicão) – Futebolista / II Liga.

Bruno Fernandes (Sporting) – Futebolista / I Liga.