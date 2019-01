Bruno Fernandes diz que Sporting e FC Porto vão ser mais ambiciosos do que foram em Alvalade

Bruno Fernandes antevê que o jogo da final da Taça da Liga de futebol, frente ao FC Porto, no sábado, será diferente daquele que opôs as duas equipas em Alvalade, para o campeonato, por estar em jogo um título.

“O jogo com o FC Porto para o campeonato, que terminou 0-0, foi equilibrado, mas não foi bonito. As duas equipas souberam não permitir oportunidades uma à outra, mas desta vez será diferente. Está em jogo um título e ambas vão demonstrar outra ambição”, disse o vice-capitão do Sporting acerca do clássico de sábado, em declarações à televisão do clube.

Bruno Fernandes quer repetir o feito da época passada e conquistar o primeiro troféu da época, o qual “terá um sabor especial”, visto que a edição deste ano “é mais difícil por terem chegado à ‘final four’ as quatro melhores equipas portuguesas” da atualidade.

“As finais não se jogam, ganham-se. Queremos muito voltar a vencer a Taça da Liga e embalarmos para um grande campeonato”, reforçou o médio criativo dos leões.

Quem se sente “feliz” e com “as emoções à flor da pele” é o seu colega Raphinha, por “estar a disputar a primeira final ao fim de seis meses ao serviço do Sporting”.

Questionado sobre o que sentiu ao marcar um dos penáltis na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga, Raphinha reconheceu que ter sido “um pouco complicado”, mas procurou “estar com a cabeça tranquila para executar bem e fazer golo”.

Sobre o FC Porto, admitiu que “é uma equipa muito forte fisicamente e com enorme potencial”, mas em contrapartida considera que o conjunto portuense “também conhece o potencial do Sporting”.

“Quero muito marcar ao FC Porto, ainda por cima numa final”, confessou Raphinha, que não quis dar nenhuma dica aos seus colegas do eixo da defesa sobre como travarem a dupla formada por Soares e Marega, com quem jogou no Vitória de Guimarães.

“O Sporting tem grandes centrais, com muita qualidade, e eles sabem qual a melhor forma para os travarem”, referiu.