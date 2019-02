Nas Redes Vídeo: Bruno de Carvalho toca Xutos e Pontapés… na bateria Por

Bruno de Carvalho já tinha mostrado os seus dotes enquanto DJ, com várias publicações nas suas redes sociais. Este sábado, porém, o ex-presidente do Sporting surge novamente ligada à música, desta feita sentado na bateria.

As imagens mostram o antigo dirigente a interpretar o tema ‘Homem do Leme”, dos Xutos e Pontapés, ainda que num ritmo diferente do da restante banda de covers.

“Eu sei que o Bruno [de Carvalho] quer dar um ar de kizomba a isto, mas divirtam-se na mesma”, atirou o vocalista da banda.