Justiça Bruno de Carvalho terá autorizado lançamento de tochas contra Rui Patrício Por

A acusação acredita que a ordem para o arremesso das tochas por membros da claque Juve Leo contra Rui Patrício, 10 dias antes do ataque a Alcochete, foi dada por Mustafá com a autorização prévia de Bruno de Carvalho.

De acordo com o despacho da acusação, citado pelo Jornal de Notícias, cinco membros da Juve Leo, sob orientação de Mustafá, taparam-se com a bandeira da claque, esconderam a cara para dificultar a sua identificação e esperaram pela ordem para arremessarem as tochas na direção de Rui Patrício.

As tochas tinham sido adquiridas a mando de Mustafá, escondidas na sede da claque e colocadas, mas tarde, sob os bancos destinados à claque.

Ainda segundo o despacho, Mustafá dirigiu-se então para junto de Bruno de Carvalho, que o autorizou a dar ordem para o arremesso das tochas.

Rui Patrício era o alvo dos adeptos e teve de fugir para não ser atingido.

A partida chegou a ser interrompida, com as redes da baliza a ficarem queimadas.