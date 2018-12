Nas Redes Bruno de Carvalho tem novo projeto e promete novidades “em breve” Por

Bruno de Carvalho anunciou esta segunda-feira, nas redes sociais, que está a trabalhar num novo projeto. O ex-presidente do Sporting promete mais novidades “em breve”.

Um dia depois de se mostrar muito ativo nas redes sociais, Bruno de Carvalho anunciou aos seguidores que está a trabalhar num novo projeto.

O presidente destituído do Sporting partilhou uma fotografia com a seguinte legenda: “A trabalhar no meu novo projeto. Em breve mais novidades”.

Este domingo, Bruno de Carvalho fez várias publicações nas redes sociais. Entre as críticas a Rogério Alves e aos jornalistas, pôs em causa “a credibilidade de um drogado alcoólico”, referindo-se a Fernando Mendes.

O antigo líder da Juve Leo afirmou, em entrevista ao DN, que Bruno de Carvalho lhe pediu para ir à Academia “apertar com os jogadores e dar-lhes um puxão de orelhas”.

Esta segunda-feira, Jorge Jesus acusou o antigo presidente de ter mentido em tribunal.

Em 15 de maio, recorde-se, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.

A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para mais de 40 o número de arguidos, dos quais grande parte está em prisão preventiva.