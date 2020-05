Desporto Bruno de Carvalho não deve ser acusado no processo de Alcochete Por

Bruno de Carvalho, ‘Mustafá’ e Bruno Jacinto não vão ser pronunciados no processo do ataque à Academia de Alcochete, no julgamento que começou a 11 de março.

De acordo com o jornal Público, o coletivo de juízes, liderado por Sílvia Rosa Pires, decidiu excluir o ex-presidente do Sporting, o líder da Juventude Leonina e o antigo oficial de ligação aos adeptos.

Os nomes dos presumíveis autores morais do ataque não constam do novo despacho de alteração dos factos, isto depois do Ministério Público ter pedido a absolvição dos arguidos, por considerar que não ficou provada qualquer instrução superior para a iniciativa, nomeadamente por parte de Bruno de Carvalho.

“Se olharmos para a acusação de 2018, vemos uma construção histórica do que não aconteceu e presume-se qual era o objectivo. Os factos são os que estão agora aqui. Foi uma questão de justiça”, declarou o advogado de ‘Mustafá’, Rocha Quintal.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, o novo despacho não deixou cair a acusação de terrorismo sobre os restantes arguidos, como a alegação final do Ministério Público tinha deixado supor.

O processo continua parado devido à pandemia de covid-19.