Bruno de Carvalho está “bem, muito bem”, diz irmã

A irmã de Bruno de Carvalho visitou o antigo presidente dos leões e foi abordada por vários jornalistas à porta da GNR de Alcochete. À imprensa garantiu que Bruno de Carvalho está “disponível” para colaborar com as autoridades.

Alexandra Carvalho prestou algumas declarações aos jornalistas que questionaram sobre o estado anímico do antigo líder dos leões.

“Bem, muito bem”, assegurou, garantindo também que o irmão está disponível para colaborar com a justiça.

“Absolutamente e sempre”, sustentou a irmã de Bruno de Carvalho.

Acompanhada de José Preto, advogado do ex-líder verde e branco, a irmã do ex-dirigente leonino explicou como é que a família reagiu a esta detenção.

“Tal e qual como estaria a sua família se isto lhe acontecesse”, disse a uma das jornalistas.

Bruno de Carvalho passou a noite no posto da GNR de Alcochete e deverá passar também esta próxima noite.

O ex-presidente do Sporting está detido no âmbito do processo dos ataques à Academia de Alcochete, ocorrido a 15 de maio deste ano.

Também o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes (conhecido por Mustafá) foi detido, no domingo.

Ambos devem ser presentes a um juiz de instrução criminal, nesta terça-feira.