Desporto “Bruno de Carvalho é inocente? Não sei responder a essa questão”, diz Sousa Cintra Por

Sousa Cintra, antigo presidente da SAD do Sporting, assumiu que não sabe se Bruno de Carvalho é inocente. O presidente destituído dos leões foi detido este domingo, na sequência da invasão à Academia de Alcochete.

Em declarações ao Desporto ao Minuto, Sousa Cintra começou por dizer que “não é a primeira vez que isto acontece em Portugal” e, sem se alongar muito, afirmou que “acredita que a justiça será feita”.

“Acredito no nosso sistema de justiça. E se me pergunta se Bruno de Carvalho é inocente ou não? Não sei responder a essa questão, cabe à justiça do nosso país dizer”, disse.

Bruno de Carvalho e Mustafá, líder da Juventude Leonina, foram detidos este domingo na sequência da invasão a Alcochete, em maio passado.

Deverão ser presentes a tribunal esta segunda-feira.