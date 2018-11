Nacional Bruno de Carvalho de regresso às redes sociais Por

Bruno de Carvalho está de regresso às redes sociais, depois de um curto período de pausa, no qual chegou a estar detido no posto da GNR enquanto esperava para ser ouvido por um juiz no âmbito do processo de investigação ao ataque a Alcochete. O ex-líder leonino partilhou uma foto a fazer aquilo que tipicamente se apelida de ‘beicinho’.

Após avisar que se ia dedicar mais à família e ter vivido o “pior momento” da sua vida, como admitiu, Bruno de Carvalho reuniu a família.

O antigo presidente do Sporting, que tem recebido o apoio do grupo ‘Leais ao Sporting’, partilhou uma foto onde aparece rodeado das filhas e colocou um coração verde e a legenda “família”.

Bruno de Carvalho, recorde-se, foi libertado na passada quinta-feira, depois de alguns dias detido no posto da GNR em Alcochete.

O ex-presidente verde e branco foi ouvido pelo juiz de instrução criminal Carlos Delca, no Tribunal do Barreiro, que lhe aplicou a medida de coação de apresentação diária às autoridades e também ao pagamento de uma caução no valor de 70 mil euros.

Bruno de Carvalho está acusado de quase cem crimes no âmbito do processo de investigação à invasão da Academia do Sporting.

