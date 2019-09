Brexit: Parlamento retoma trabalhos na quarta-feira às 11:30

O parlamento britânico vai retomar os trabalhos na quarta-feira às 11:30 horas, mas sem realizar o debate semanal com o primeiro-ministro britânico, anunciou hoje o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

“Entrei em contacto com líderes dos partidos e, quando isso não foi possível, altos representantes de partidos políticos, para informá-los da minha intenção e preparar o caminho para a Câmara dos Comuns realizar seu trabalho. Devido aos requisitos de notificação, não será possível realizar [a sessão semanal de] perguntas ao primeiro-ministro amanhã [quarta-feira]”, disse, numa declaração aos jornalistas perto do parlamento, em Londres.

No entanto, acrescentou, “haverá espaço para perguntas urgentes, declarações de ministros e pedidos de debates de emergência”.

Bercow aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou “ilegal” a suspensão do Parlamento decidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, durante cinco semanas, até 14 de outubro, 17 dias antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia (Brexit’).

“Ilegal porque impediu ou frustrou o parlamento no cumprimento das suas funções essenciais. E fez isso num momento crucial para o nosso país. Os cidadãos do Reino Unido têm o direito de supor que o Parlamento cumpra a sua função principal, que é de estar em condições de escrutinar o Executivo, de obrigar os ministros a prestar contas e de legislar, se assim o desejar”, afirmou.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, encontra-se a participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, e os procedimentos parlamentares determinam que as perguntas dos deputados para o debate semanal das quartas-feiras sejam submetidas com três dias de antecedência.