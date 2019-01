Brexit: Michel Barnier diz que situação “é grave” após May se distanciar do acordo

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, lamentou hoje que a primeira-ministra britânica, Theresa May, se tenha distanciado do acordo de saída que ela própria negociou com Bruxelas, considerando que “o momento é grave”.

“Ontem (terça-feira), pela primeira vez, a primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu abertamente a reabertura do acordo de saída. Ainda mesmo antes da votação ao início da noite (na Câmara dos Comuns), distanciou-se do acordo que ela própria negociou”, começou por observar Barnier, na sua intervenção num debate sobre o Brexit no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

O negociador-chefe da UE apontou que, na votação que se seguiu, “o Governo britânico deu apoio explícito à emenda apresentada por Graham Brady (deputado conservador), a pedir a substituição do ‘backstop’, previsto no protocolo irlandês, por soluções alternativas que não foram definidas” e, “ao mesmo tempo, a Câmara dos Comuns rejeitou o cenário de ‘não acordo’, sem precisar como evitar tal cenário”.

“Eis a situação em que nos encontramos hoje à tarde, um momento que quero qualificar de grave”, disse, lembrando por diversas vezes que o ‘backstop’ – o mecanismo de salvaguarda para prevenir o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte – “faz parte do acordo de saída”, que durou dois anos a ser negociado, “e que não será renegociado”.