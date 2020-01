Mundo Brexit: Costa quer relação “forte e duradoura” com o “velho aliado e amigo” Por

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou hoje o último dia de presença do Reino Unido na União Europeia com uma mensagem em que afirma que este país continuará a ter com Portugal uma relação “forte e duradoura”.

“Hoje é o último dia do Reino Unido na União Europeia. Amanhã será o primeiro dia da nova relação com este nosso velho amigo, aliado ancestral e para sempre parceiro. A relação entre os nossos dois Países continuará forte e duradoura”, escreveu o primeiro-ministro português, numa mensagem publicada na sua conta pessoal na rede social “Twitter”.

No Reino Unido, o ‘Brexit’ vai ser assinalado hoje com um discurso do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assim como com manifestações populares a favor e contra a saída deste país da União Europeia.

Boris Johnson vai dirige-se ao país com um discurso gravado antecipadamente e que vai ser transmitido às 22:00 horas.

“O nosso trabalho como Governo – o meu trabalho – é unir este país e levar-nos em frente. E a coisa mais importante a dizer hoje à noite é que isto não é um fim, mas um começo. É o momento em que o amanhecer se abre e a cortina sobe para um novo ato. É um momento de verdadeira renovação e mudança nacional”, afirma, segundo um excerto divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro britânico.

Na parede exterior do edifício da residência oficial em Downing Street vai ser projetada uma instalação luminosa, incluindo um relógio em contagem decrescente até às 23:00 (locais e GMT, meia-noite em Bruxelas), hora oficial da saída da UE.