Motores Brendon Hartley na Fórmula E com a Dragon Por

Brendon Hartley, ex-piloto da Toro Rosso na Fórmula 1 e da Porsche no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), vai competir na próxima temporada do Campeonato FIA de Fórmula E.

Naquela que será a sexta época da competição de monolugares elétricos o piloto neozelandês vai alinhar pela equipa Dragon, num programa que será paralelo ao que terá com a Toyota no WEC, onde substitui Fernando Alonso.

“A Fórmula E é totalmente diferente de outras disciplinas onde estive envolvido, mas espero que a minha experiência adquirida ao nível da gestão de energia (com a Porsche no WEC) me seja útil e permita começar solidamente como estreante”, reagiu Hartley.

O piloto ‘kiwi’ destaca também que será muito diferente para si correr em pistas de cidade: “Sempre apreciei os circuitos urbanos e alguns na Fórmula E são os mais difíceis que pude apreciar. Com a lista de pilotos e de construtores inscritos é um campeonato apaixonante. Já comecei a trabalhar com a maior parte do pessoal da Geox Dragon e sinto que vamos fazer grandes coisas na próxima época”.