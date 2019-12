Motores Brasileiro João Paulo de Oliveira colega de equipa de Tiago Monteiro no WTCR em Sepang Por

João Paulo de Oliveira vai ser companheiro de equipa de Tiago Monteiro na KCMG por ocasião da última prova da temporada a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa em Sepang, na Malásia.

O piloto brasileiro, habitual piloto da KCMG no Campeonato de Japão de SuperGT, regressa assim às competições de carros de Turismo uma década depois da sua incursão no WRCC, com a equipa SUNRED.

Em 2009 João Paulo de Oliveira competiu na prova do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo no Japão, e desde 2004 tem competido no país do sol nascente ao volante de GT. Por isso Sepang servirá para o piloto brasileiro de 38 anos ‘desenferrujar’ e voltar a habituar-se a carros de turismo.

“Será um desafio e tanto já que nunca guiei um carro TCR antes, mas espero adaptar-me rapidamente e ser competitivo ao longo do fim de semana. O meu objetivo é poder bater-me com pilotos mais experientes e tentar terminar as corridas entre os dez primeiros”, diz o piloto do ‘país irmão’.

Paul Ip, o ‘team manager’ da KCMG diz que esta participação de João Paulo de Oliveira no WTCR o deixa radiante: “Estamos encantados por ter João Paulo na KC Motorgrupo para a prova final do WTCR na Malásia. Ele tem foi uma grande ajuda à equipa durante as suas aparições nas 24 Horas de Nurburgring e nas 9 Horas de Kyalami este ano. Não apenas com a sua rapidez, mas também pelo ‘feedback’ que proporcionou”.

João Paulo de Oliveira é um dos quatro ‘wildcard’ (pilotos convidados) para a prova do WTCR em Sepang, juntamente com o piloto de MotoGP Hafizh Syahrin (companheiro de equipa de Miguel Oliveira na Tech3), Mitchel Cheah e Douglas Khoo.