Brasileiro Daniel Mahseredjian alia-se a Fábio Belo para a prova ‘rainha’ do TT nacional

A competição dos SSV tem sido um dos pontos de animação do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e a prova ‘rainha’ da competição, a Baja Portalegre 500 terá o condão de reunir numa só equipa um brasileiro e um português.

Trata-se de Daniel Mahseredjian, que tem sido um concorrente regular da competição nacional e é o vice-campeão brasileiro Pro SSV, que na prova do ACP Motorsport vai ter a seu lado o experiente piloto alentejano Fábio Belo.

Nos últimos três anos Belo tem se destacado na competição de motos, enquanto Mahseredjian tem no seu currículo um nono lugar no Rali dos Sertões – a mais importante competição de todo-o-terreno que se disputa no Brasil.

O piloto brasileiro tem-se vindo a adaptar gradualmente às provas nacionais, sendo um dos principais protagonistas da classe Promoção, e pretende que a sua participação na Baja Portalegre 500 seja positiva.

“O Fábio foi-me recomendado por uma pessoa que o conhece bem. Aceitei o desafio e tudo tem funcionado bem. O Fábio é de Portalegre, conhece bem as pistas da prova e estou certo de que será uma mais-valia. Ter outra pessoa com quem partilhar o interior de um SSV será positivo. Às vezes posso distrair-me, perder-me e terei sempre um apoio”, começa por dizer Daniel Mahseredjian.

Nesta associação também há a questão de enfrentar uma prova tão longa, em que pode ser necessário um auxílio, como explica o piloto brasileiro. “Caso haja um problema mecânico terei alguém para me ajudar. Portalegre vai ter muitas máquinas e muita gente. Ter navegador vai-me ajudar a ler melhor o terreno e os perigos”.

“Quero experimentar fazer uma prova desta forma em Portugal. Tenho perdido muito tempo por estar a fazer o CNTT a solo. Para o ano quero ter navegador, quero ter ao meu lado uma pessoa que cumpra o projeto de fazer o Campeonato inteiro comigo com o intuito de ganhar na minha categoria e tentar a melhor classificação à geral”, refere também Mahseredjian.

Em termos de objetivos o piloto do ‘país-irmão’ já estabeleceu metas: “A minha ideia para Portalegre é ganhar na Promoção e ficar entre os dez primeiros da classificação geral. Não será fácil, mas é com esse intuito que vou disputar a corrida”.

A 33ª Baja Portalegre 500 tem início dia 26 de outubro, sexta-feira de manhã com o prólogo de 6 km que se disputa nas Coutadas e o segundo setor seletivo de 80 km. No Sábado realiza-se o terceiro setor cronometrado de 350 km, com partida no Crato e chegada a Portalegre. A cerimónia de pódio está agendada para as 17h00.