Motores Brasileiro Cristiano Batista estreia-se a ganhar em Reguengos Por

A dupla brasileira Cristiano Batista/Fábio Zeller foi a grande vencedora da competição dos SSV na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se disputou este fim de semana em Reguengos de Monsaraz.

Mas a competição foi intensamente disputada até final, já que os vencedores só foram encontrados nos últimos quilómetros e o triunfo foi decidido por escassos dez segundos.

Tendo liderado quase toda a prova, Mário Franco e Nuno Matias Guilherme pareciam caminhar para uma vitória quase certa, mas um problema mecânico no seu Yamaha acabou por traí-los.

Este percalço ‘abriu caminho’ para o êxito de Cristiano Batista, que terminou a Baja alentejana com uma pequena vantagem sobre Mário Franco, enquanto Marco Pereira e Eurico Adão terminaram na terceira posição e completaram o pódio.

No final o vencedor estava radiante, ainda que reconhecesse que o seu êxito foi tudo menos fácil: “Foi uma prova difícil, mas estamos satisfeitos com o resultado. Temos estado perto de vencer em diversas provas, no entanto, nunca se tinha proporcionado alcançar a vitória. Finalmente conseguimos triunfar e por isso estamos contentes. Foi uma prova competitiva, muito boa de andar e bem marcada”.

“Ficar a 10 segundos do primeiro lugar é inglório principalmente porque ontem venci. Tivemos um problema a 20 km do fim o que nos obrigou a vir num ritmo mais lento. Ainda tive esperança que fosse suficiente para vencer, mas infelizmente não foi o caso. No entanto, o segundo lugar foi bom porque provei que o carro é excelente e que a equipa também está em bom plano. O objetivo era vencer a Taça Yamaha, mas estes 20 pontos são bem-vindos”, desabafou um desiludido Mário Franco.

Em Reguengos de Monsaraz também esteve em destaque Pedro Santinho Mendes, que poderia ter lutado pela vitória até final não fosse a transmissão do seu SSV partir-se e relegá-lo para um modesto 15º posto final Mesmo assim o piloto de Abrantes ‘segurou’ o comando do campeonato.

Aristides Mafra e Gonçalo Guerreiro – que se impôs entre os Juniores – completaram o top cinco. David Tubarão, Filipe Cameirinha e Pedro Grancha terminaram nas posições seguintes e a menos de quatro minutos do vencedor.

Para além da vitória à ‘geral’, Cristiano Batista venceu o Troféu Can-Am na Classe Open enquanto Marco Cardoso foi o primeiro dos Stock. Na Taça Yamaha Mário Franco assegurou a vitória na Classe Open e o francês Eric Steichen somou mais um triunfo entre os Stock.

O jovem piloto Tiago Guerreiro juntou mais uma a vitória no Troféu Polaris RZR e foi ainda o primeiro dos TT2. Na Classe Promoção, Helder Novo (Can-Am) terminou em primeiro lugar. Destaque para a participação de Dorothée Ferreira (Can-Am), a única senhora a disputar esta Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.