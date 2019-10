Brandon Stone vence Portugal Masters e dois portugueses no 27.º lugar

O golfista inglês Steven Brown venceu hoje o Portugal Masters, com 267 pancadas, 17 abaixo do par, e conquistou, no Dom Pedro Victoria Golfe Course, o primeiro título do European Tour, garantindo a permanência no circuito em 2020.

Tomás Silva e Ricardo Melo Gouveia foram os melhores dos três portugueses que chegaram à fase final da prova, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, acabando no 27.º lugar, com 276 pancadas, oito abaixo do par.

O profissional do Club de Golf do Estoril entregou um último cartão com 70 ‘shots’, um abaixo do par, enquanto Melo Gouveia despediu-se do traçado algarvio com 68, três abaixo.

Já Tiago Cruz, terminou em 41.º, depois de totalizar 278 pancadas, seis abaixo do par.