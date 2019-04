Braga regressa aos triunfos na I Liga ao bater o Tondela

O Sporting de Braga regressou hoje aos triunfos da I Liga de futebol, ao vencer em casa o Tondela, por 3-0, em jogo da 29.ª jornada, e mantêm-se na luta com o Sporting pelo terceiro lgar.

Depois das derrotas com o FC Porto (3-2, em casa) e com o Moreirense (1-0, fora), a equipa minhota ganhou no Municipal de Braga com golos de Wilson Eduardo, no primeiro minuto, do guarda-redes Cláudio Ramos, na própria baliza, aos 64, e de Fransérgio, aos 90+6.

Quarto classificado, o Braga passou a somar 61 pontos e manteve-se a três do Sporting, que no sábado venceu o Desportivo das Aves, por 3-1, enquanto o Tondela permanece em 15.º, com 28, somente um acima na zona de despromoção.