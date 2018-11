Braga procura juntar-se aos ‘grandes’ nos oitavos de final da Taça de Portugal

O primodivisionário Sporting de Braga, um dos mais fortes candidatos a vencer a Taça de Portugal de futebol, encerra hoje os 16 avos de final da prova, ao receber o Praiense, clube que alinha no terceiro escalão.

Os bracarenses, terceiros classificados da I Liga, procuram escapar à tradição de ‘tomba gigantes’ que caracteriza a competição, como já conseguiram fazer Benfica, Sporting e FC Porto, bem como o Desportivo das Aves, detentor do troféu.

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus conquistados, impôs-se na quinta-feira ao Arouca, da II Liga, por 2-1, enquanto o FC Porto, campeão nacional e líder da I Liga, venceu no sábado o Belenenses, 10.º classificado do escalão principal, por 2-0.

No mesmo dia, o holandês Marcel Keizer teve uma estreia vitoriosa como treinador do Sporting, que bateu por 4-1 o Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, equivalente à terceira divisão, enquanto o Desportivo das Aves impôs-se no estádio do ‘secundário’ Cova da Piedade, por 3-0, após prolongamento.

Além do confronto entre o FC Porto e o Belenenses, a ronda proporciona mais dois embates entre equipas das I Liga, marcados para hoje, entre Marítimo (13.º classificado) e Feirense (15.º) e entre Santa Clara (nono) e Desportivo de Chaves (18.º e último).

Vale Formoso e Silves são os ‘sobreviventes’ dos distritais, que enfrentam a difícil tarefa de prosseguir à ‘aventura’ na Taça de Portugal nos estádios do Tondela e do Rio Ave, respetivamente, ambos do campeonato principal.

Programa e resultados dos jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol:

– Quinta-feira, 22 nov:

(+) Benfica (L) – Arouca (II), 2-1

– Sábado, 24 nov:

Cova da Piedade (II) – (+) Desportivo das Aves (L), 0-0 (0-3 ap)

Lusitano Vildemoinhos (CP) – (+) Sporting (L), 1-4

(+) FC Porto (L) – Belenenses (L), 2-0

– Domingo, 25 nov:

Montalegre (CP) – Águeda (CP), 14:30

Sporting da Covilhã (II) – Moreirense (L), 14:30

Rio Ave (L) – Silves (D), 15:00

Leixões (II) – Anadia (CP), 15:00

Paços de Ferreira (II) – Casa Pia (CP), 15:00

Penafiel (II) – Vitória de Setúbal (L), 15:00

Sporting de Espinho (CP) – Boavista (L), 15:00

União da Madeira (CP) – Vitória de Guimarães (L), 15:00

Tondela (L) – Vale Formoso (D), 15:00

Marítimo (L) – Feirense (L), 16:00

Santa Clara (L) – Desportivo de Chaves (L), 16:00 (17:00 em Lisboa)

Sporting de Braga (L) – Praiense (CP), 19:30

(+) – Apurado os oitavos de final.