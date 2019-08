Motores Brabham Hypercar pode estrear-se em Le Mans Por

O regresso da histórica Brabham às pistas poderá acontecer no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), mas só nas 24 Horas de Le Mans.

A marca britânica com passado na Fórmula 1 mas com uma estrutura completamente diferente e sediada na Austrália, anunciou que poderá estrear o seu Hypercar – futura categoria ‘rainha’ do WEC – na temporada de 2022.

Fotos: Nick Dungan Photography

O Brabham BT62 já é conhecido há algum tempo e segundo o diretor comercial da empresa, Dan Marks, há uma forte possibilidade de estar nas pistas dentro de menos de três anos.

Testado ontem na pista de Rockingham (Inglaterra) num evento conjunto com a Goodyear, com quem anunciou uma parceira, o BT62 preenche já os requisitos do futuro regulamento, pelo que, segundo Marks, “faz todo o sentido olhar para isso e rever todo o processo para avançar”.

Inicialmente, segundo o mesmo responsável, a ideia foi conceber o carro para o regulamento GTE, mas com a mudança de rumo do campeonato talvez faça sentido a Brabham alinhar numa categoria principal. “Atualmente estamos a perceber se seguiremos GTE ou Hypercar, para saber o que é mais apropriado para o negócio, conforme vamos avançando e percebendo quais vão ser os regulamentos Hypercar vão ser”, diz ainda Dan Marks.

Segundo aquele responsável da Brabham o BT62 faz testes centrados no desenvolvimento para um futuro carro de estrada, o que também ‘encaixaria’ no princípio de um GTE. Isso também será levado em conta numa futura decisão da empresa.

Marks também não exclui a hipótese de entrar numa outra competição, olhando a opções como o campeonato alemão VLN ou as 24H Series, que possui categorias para carros não homologados. “Alguns clientes dizem que não se importariam de correr num desses campeonatos com um BT62”, referiu.