BP quer ter 500 postos de abastecimento em Portugal no próximo ano

A BP Portugal quer ter 500 postos de abastecimento até março de 2020, mais 50 do que a rede da petrolífera britânica conta atualmente, e mantém interesse na aquisição da Prio, disse à agência Lusa o presidente executivo.

“Continuamos a olhar para 500 postos de venda em Portugal, sem ser uma obsessão, […] até final deste ano, meados do primeiro semestre de 2020”, afirmou Pedro Oliveira em entrevista à agência Lusa, adiantando que a BP Portugal tem “uma operação muito rentável e muito sustentável” e, por isso, “tem músculo financeiro para olhar novas oportunidades”.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a expansão da rede acontecerá “por via de aquisições, abandeiramentos e construções novas sempre que se justificar”, porque, apesar do “mercado estar relativamente saturado em termos de postos de venda, […] continuam a existir áreas onde é pertinente fazer investimento do ponto de vista de rede”, explicou.

“Infelizmente, há muito menos oportunidades para erguer novos postos num mercado que está saturado”, declarou o presidente da BP Portugal.

Sobre o interesse já manifestado na aquisição da gasolineira portuguesa Prio, gerida pelo fundo de reestruturação Oxy Capital, Pedro Oliveira afirmou que se mantém: “Nós, como operador de referência, não nos podemos permitir não olhar seriamente para um ativo estruturante no mercado”.

“Uma vez que esteja formalmente à venda naturalmente gostaríamos de olhar para essa oportunidade”, acrescentou.

Segundo o responsável, os resultados operacionais da empresa em 2018 melhoraram face ao ano anterior, altura em que atingiram os 21 milhões de euros (4 por cento acima de 2016), com crescimento em todos os segmentos de negócio, nomeadamente aviação, marinha, lubrificantes e na rede de retalho.

“Vamos apresentar contas com a mesma tendência, sólida e sustentável. Estamos a crescer em todos os segmentos de negócio […] e as contas de 2018 vão refletir isso. Estamos muito satisfeitos por estar em forma”, acrescentou, referindo que no último ano a BP conseguiu “renovar contratos absolutamente estruturais de longo prazo em Portugal”, como a concessão do Aeródromo de Tires, as áreas de serviço na A1 (Mealhada e Santarém) por 17 anos, e ganhou um contrato de 20 anos na área de serviço de Seixal.

O também diretor da rede de retalho em Espanha, desde final de 2016, considera que o mercado espanhol, onde a BP conta 760 postos de abastecimento, continua a ter grande potencial de crescimento.

“Em dois anos somámos 140 postos à rede. Fizemos agora uma aquisição de uma rede de 65 postos. Os resultados estão aí e não vamos parar por aqui. Nestes dois países somos claramente a última grande multinacional com presença global neste setor, o que é claramente uma vantagem competitiva. Temos essa herança histórica, essa credibilidade e o mercado tem reagido positivamente”, declarou.