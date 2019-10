Fórmula 1 Bottas teve “uma enorme boleia” nos treinos do Japão garante Hamilton Por

Lewis Hamilton explicou a performance do seu companheiro de equipa Valtteri Bottas nos treinos de sexta-feira do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 com o facto de ter tido “uma enorme boleia’.

Segundo o Campeão do Mundo o finlandês da Mercedes conseguiu um ‘cone de aspiração’ que lhe valeu cinco décimas, e no primeiro setor do Circuito de Suzuka foi três décimas melhor, terminando assim com a melhor volta do dia.

“Há sempre tempo a conseguir nesta pista, há sempre áreas onde se tem um ponto fraco. Este não é, diria, dos circuitos onde sou mais forte. Há sempre aspetos onde se pode melhorar”, referiu Hamilton após o treino.

O titular do Mercedes # 44 sublinha: “Valtteri teve uma enorme ‘boleia’ na sua volta mais rápida. Ele ganhou cerca de meio segundo na reta posterior. Por isso é uma interessante dinâmica, porque snão queremos estar atrás de alguém durante a primeira parte da pista, porque se precisa de ar limpo, mas se tivermos sorte podemos de ‘cone de aspiração’ tardio e isso é perfeito”.

Apesar de superado pelo seu companheiro de equipa Lewis Hamilton descreveu o seu dia “como razoavelmente bom”. Num contraste com Bottas, que o definiu como “muito positivo”, acrescentando: “Tentámos alguns componentes do carro que temos para este fim de semana. Foi bom, senti-me bem desde o começo e, sim, estou muito contente com o carro no geral. Trata-se apenas de treinos, mas sinto ganhos feitos com o carro. O que é sempre uma boa sensação, pois pode-se ir ainda mais longe”.