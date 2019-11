Fórmula 1 Bottas satisfeito com uma boa volta “numa sexta-feira complicada” Por

A ‘pole-position’ conseguida por Valtteri Bottas no Grande Prémio dos Estados Unidos foi surpreendente, já que o fim de semana não estava a correr muito bem ao finlandês da Mercedes.

O feito ganha outra dimensão no momento que se vive no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, uma vez que Bottas foi o responsável por levar a decisão do título até Austin.

Apesar de saber que as suas hipóteses de conseguir o cetro são remotas, o finlandês não esconde a sua satisfação com a obtenção da sua quinta ‘pole’ da temporada e 11º da temporada. Nada que se estivesse à espera, uma vez que na primeira qualificação tinha realizado apenas o quinto tempo e na segunda tinha conseguido o sexto registo.

“Estou muito contente. Consegui uma bonita volta na minha primeira tentativa na Q3. Num traçado destes a sensação é muito simpática. Na sexta-feira a situação tinha sido complicada nos treinos livres. Várias coisas não funcionavam no meu carro, nomeadamente ao nível das afinações e da pressão dos pneus”, declarou Valtteri Bottas após a qualificação.

O piloto do Mercedes # 77 explica que juntamente com a equipa tratou “de identificar as razões dos problemas e encontramos as soluções no terceiro treino livre”.

“Sabia o que seria necessário fazer para reunir todos os ingredientes, mas seria preciso fazê-lo. É uma sensação agradável consegui-lo. Nas últimas tentativas havia menos aderência para toda a gente”, destaca Bottas.

O finlandês acrescenta que “no final do primeiro setor estava já a algumas décimas em relação ao” seu melhor tempo, mas diz: “Estou contente pelo facto de ninguém ter conseguido ser melhor”.

Valtteri sabe que hoje terá de ganhar se quiser manter ainda uma réstea de esperança de continuar na lutapelo título.

No ano passado, Lewis Hamilton na ‘pole’ foi surpreendido por Kimi Raikkonen no interior da primeira curva. Por isso sabe que nada está garantido.

“Somos competitivos em configuração de corrida em vários fins de semana. Penso que temos o ritmo para ganhar. Esse é o objetivo”, conclui o titular do Mercedes # 77, que sai de primeiro, enquanto Hamilton sai de quinto mas só precisa de ser oitavo, mesmo que Bottas vença.