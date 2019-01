Boris Johnson acredita que May pode conseguir melhor acordo do ‘Brexit’

O ex-ministro dos negócios estrangeiros britânico Boris Johnson pediu hoje que a primeira-ministra, Theresa May, tire proveito da derrota parlamentar para conseguir um melhor acordo do Brexit.

Boris Johnson disse hoje que acredita que Theresa May será capaz de persuadir os líderes da União Europeia a alterar substancialmente o plano de retirada do Reino Unido, se for capaz de demonstrar “bom senso” nas negociações.

O argumento de Johnson é que a dimensão da derrota do plano do Brexit no Parlamento britânico, na passada terça-feira, levará os líderes europeus a concessões que conduzirão a um novo acordo, passível de ser aprovado por uma maioria parlamentar.

Aos jornalistas, Boris Johnson escusou-se a responder a uma pergunta sobre se apoiaria Theresa May na eventualidade de ela marcar eleições antecipadas, como solução para o impasse à volta do Brexit.

Contudo, insistiu que o cenário de eleições antecipadas não é, neste momento, previsível.

Boris Johnson foi um dos principais defensores da saída do Reino Unido da União Europeia e demitiu-se de ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo de Theresa May, em julho de 2018, em desacordo com a forma como a primeira-ministra lidou politicamente com o plano de saída do Brexit.