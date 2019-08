Bombeiros fazem buscas no rio Mondego, em Coimbra, por suposto desaparecido

As autoridades estão desde as 18:30 de hoje a realizar buscas na zona de Rebolim, no rio Mondego, em Coimbra, devido a um alerta para uma suposta pessoa desaparecida, disse fonte dos bombeiros.

“Supostamente alguém entrou no rio e suspeita-se de que se terá afogado”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Coimbra.

A mesma fonte indicou não dispor de mais informações sobre o sucedido, nomeadamente a idade e o género da suposta vítima.

Apenas declarou que o alerta aos meios de socorro foi dado por um popular via número nacional de emergência 112.

No local, localizado perto do polo II da Universidade de Coimbra, dentro do perímetro urbano da cidade, existe uma espécie de praia fluvial, não vigiada.

Segundo o CDOS, as buscas envolvem 26 operacionais e nove viaturas, incluindo uma equipa de mergulhadores dos bombeiros Sapadores de Coimbra com uma embarcação.