Bombeiros confirmam 20 mortos e três desaparecidos em desabamento no Rio de Janeiro

Os bombeiros resgataram hoje o corpo de uma mulher dos escombros de dois prédios que desabaram na cidade brasileira do Rio de Janeiro, elevando para 20 o total de vítimas mortais, quando ainda decorrem buscas por três pessoas desaparecidas.

O desabamento aconteceu no bairro de Muzema, zona oeste da capital carioca, na manhã de 12 de abril.

Grupos de resgate ainda trabalham no local com a ajuda de cães farejadores e técnicos deslocados para ajudar na remoção dos escombros.

A zona em que os dois prédios desabaram faz parte de um complexo de comunidades pobres do Rio de Janeiro, que estão sob o controlo de milícias – grupos criminosos, liderados por agentes da polícia e militares na ativa ou reformados.

Os milicianos seriam responsáveis pela construção e venda destes imóveis construídos ilegalmente e que já terão cerca de 30 mil habitantes.

Não há explicação oficial para as causas dos desabamentos, mas o bairro de Muzema está localizado numa das zonas mais atingidas por fortes chuvas que afetaram o Rio de Janeiro na segunda semana de abril, que provocou dez mortos.

Há suspeitas de que as chuvas possam ter causado este desastre porque houve grande concentração de águas e deslocamento de terras na área em que estão os prédios que desabaram após as tempestades no Rio de Janeiro.