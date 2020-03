Nas Notícias Bombeiros avisam que “não têm condições” para assegurar transporte de infetados Por

A Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) alertou hoje para a falta de equipamentos de proteção individual nas corporações de bombeiros, o que pode pôr em causa o transporte de doentes com covid-19.

Num ofício enviado à secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, a APBV manifesta preocupação com a falta de equipamento de proteção individual (EPI), o que está a levar a que as corporações de bombeiros estejam a atingir o limite da sua capacidade de intervenção, uma vez que “não têm condições de segurança para intervir” e prestar socorro aos doentes com covid-19.

Esta associação refere que tem recebido informações de muitas corporações de bombeiros de todo o país sobre a falta deste equipamento, alertando que os EPI estão a esgotar-se.

Para a APBV, esta situação “não é estranha”, tendo em conta que a maioria das corporações de bombeiros “apenas recebeu meia dúzia de equipamento de proteção individual por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que é a entidade que tutela os bombeiros em Portugal”.

A associação realça que as corporações de bombeiros têm registado, nos últimos dias, um aumento do número de ocorrências no âmbito da pandemia de covid-19, o que fez também aumentar o uso dos EPI.

Segundo a APBV, há muitas corporações de bombeiros que estão prestes a ficar sem equipamentos de proteção individual para proteção dos seus operacionais.

“Existem já muitos bombeiros que estão a inventar o seu próprio equipamento, recorrendo a bricolage, existindo também muitos corpos de bombeiros de uma forma desesperada a tentar adquirir a todo o custo EPI, para que os seus homens e mulheres não corram perigos desnecessários”, refere a associação que representa os bombeiros voluntários.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).

O país encontra-se em estado de emergência até 02 de abril devido à pandemia