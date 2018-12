Bombeiro salva a prenda de menino desalojado por incêndio em Lisboa

A história foi contada pelo elemento do Regimento de Sapadores Bombeiros no Facebook, em pleno dia de Natal.

“Um casal perdeu a casa quase na totalidade nesta noite [24 de dezembro] que não começou bem. No interior da ambulância onde recebiam assistência, a mãe de pequeno ‘João’ pediu-me para procurar a prenda do filho. Não estava debaixo da árvore, estava sim escondida porque era a que ele queria mais”, revelou o bombeiro.

São estes pedidos “que marcam a carreira”, salientou Hugo António.

“No meio da confusão conseguimos encontrar o presente”, continuou.

“Nunca me vou esquecer do sorriso daquela criança que, infelizmente, abriu o seu presente de Natal no interior da ambulância, ao colo do seu Pai”.